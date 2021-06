Arena di Verona, Riccardo Muti dirige Aida e dà il via al Festival

Il 24 dicembre 1871 sulle scene del Teatro dell’Opera del Cairo prendeva vita la nuova creazione di Giuseppe Verdi: il Maestro di Busseto non scriveva un titolo nuovo da quattro anni e, su richiesta del Chedivè Ismāʿīl Pascià , decise di evocare l’Antico Egitto mettendo in musica un soggetto fornitogli nientemeno che da un egittologo, Auguste Mariette, che al Cairo aveva già fondato il Museo Egizio. Verdi, con i versi di Antonio Ghislanzoni, diede alla luce un’opera complessa, appassionante, ricca di colori e raffinatezze che avrebbero creato un nuovo immaginario musicale per l’Antico Egitto, in equilibrio perfetto tra sfarzo da grand-opéra e dramma intimo.

Il grande ritorno del Maestro Riccardo Muti

approfondimento

Arena di Verona, Muti apre Festival. Lirica punta su star e tecnologia

Proprio l’Arena di Verona festeggia il 150° compleanno del capolavoro verdiano mettendo la Musica di Verdi al centro del millenario anfiteatro per due serate evento in forma di concerto. Sul podio sale il Maestro Riccardo Muti, dopo l’unica presenza il 7 agosto 1980 sempre nel segno di Verdi: allora in programma era la Messa da Requiem che, a pochi giorni dalla strage di Bologna, fu dedicata a tutte le vittime della fame e della violenza nel mondo, in un clima di tesa e intensa commozione. L’atteso ritorno del Maestro coincide con una data molto simbolica, quella in cui riprende la numerazione progressiva del festival interrotta dall’emergenza pandemica, in un’Arena aperta fino a 6.000 spettatori nel rispetto delle misure sanitarie.

Il Maestro Muti guida l’Orchestra dell’Arena di Verona e il Coro preparato da Vito Lombardi. Per l’occasione il soprano Eleonora Buratto fa il suo debutto come Aida, a fianco del tenore Azer Zada come Radamès e al mezzosoprano Anita Rachvelishvili nei panni di Amneris. Il cast annovera altre voci di consolidata esperienza e fama, come quelle di Ambrogio Maestri, Riccardo Zanellato e Michele Pertusi, e giovani talenti già acclamati nelle migliori stagioni, come la genovese Benedetta Torre, già Sacerdotessa di Aida al Festival di Salisburgo sotto la bacchetta di Muti, e il tenore triestino Riccardo Rados, per ridare fiducia e luce ai giovani italiani più penalizzati dalla pandemia, uscendo dall’ottica esclusiva dei nomi di richiamo in una stagione che vuole essere sia di altissimo livello artistico sia vessillifera dei valori fondanti la cultura e la bellezza italiana, come evidenziato sin dalla collaborazione col mondo museale del nostro Paese.