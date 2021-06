Carlos Maria Corona ha sostenuto la maturità: abbraccio con Nina Moric

approfondimento

I due hanno fatto anche alcune stories, dopo la giornata di festeggiamenti: “Volevo ringraziare tutti per gli auguri e per i messaggi”, dice Nina. Che, fa sapere, accompagnerà Carlos in quel nuovo cammino della vita che ora intraprenderà. “Gli auguro di scegliere sempre per se stesso. Qualsiasi cosa sceglierà per il suo futuro avrà sempre il mio appoggio. Sono la sua fan numero uno”. Infine, la showgirl ha scritto: “Ci saranno sempre dei sassi sul tuo cammino. Dipende da te se farne mura o ponti”.

Se mamma Nina ha raccontato tutto il suo orgoglio, papà Fabrizio (Corona) non è stato certo a guardare. Anche lui, nel giorno del diploma di Carlos, gli ha dedicato un post su Instagram. “Orgogliosi di te. Si supera tutto solo se uniti. Ti amo, Carlos Maria” ha scritto l’imprenditore. Mentre Carlos, che è tornato sui social per l’occasione, ha voluto ringraziare i suoi professori e tutti coloro che in questi anni l’hanno seguito e sostenuto.