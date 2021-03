Fabrizio Corona, in sua difesa anche Grignani: "Stato come piombo"

Il cantante sui social si schiera dalla parte dell'ex paparazzo: "Sicuramente ha commesso molti errori ma non si può ignorare il fatto che in Italia c’è chi si è macchiato di reati più gravi e nonostante ciò, non ha fatto i conti con la giustizia”

“Fabrizio Corona, sicuramente ha commesso molti errori – scrive Gianluca Grignani in un post su Instagram accanto a una foto dell'ex re dei paparazzi - ma non si può ignorare il fatto che in Italia c’è chi si è macchiato di reati più gravi e nonostante ciò, non ha fatto i conti con la giustizia”. Parole in sostegno di Corona quelle di Grignani, ma anche un attacco verso la Giustizia italiana: “Chi sbaglia deve pagare, ma questo deve valere per tutti se è vero che ‘La legge è uguale per tutti’”.