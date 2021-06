Recentemente Letizia di Spagna ha sfoggiato un abito fucsia oversize firmato Hugo Boss abbinato a un paio di slingback dello stesso colore e ci ha ricordato non solo che il rosa, in ogni sua tonalità, sia tornato in auge, ma quanto sia comoda (e trendy) la moda oversize. Dai vestiti ai pantaloni, dalle giacche alle borse e ai cappelli, big is cool!