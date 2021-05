Beatrice di York è incinta: arriva il primo royal baby con il marito

In arrivo il primogenito della nipote di Elisabetta II, la notizia è arrivata via Twitter e Instagram Condividi:

Una bellissima notizia per i Windsor: la Principessa Beatrice di York ed Edoardo Mapelli Mozzi sono in attesa del primo figlio. La conferma è arrivata dall'account Twitter e via Instagram attraverso i profili ufficiali della famiglia Reale che hanno ricondiviso uno scatto della coppia nel giorno delle nozze celebrate lo scorso luglio. La Regina Elisabetta II, informata della notizia, si è detta deliziata dell'arrivo del royal baby.



Una nuova stagione di royal baby approfondimento Harry & Meghan: Escaping the Palace, un film sulla loro nuova vita Un altro bebè per i reali d'Inghilterra, il figlio di Beatrice di York e di Edoardo Mapelli Pozzi arriverà in autunno e avrà pochi mesi di differenza col piccolo August, figlio della principessa Eugenia di York, sorella di Beatrice, diventata mamma lo scorso febbraio. Sarah Ferguson, madre delle principesse, diventerà nonna due volte nel corso di un anno. Una stagione decisamente lieta per i Windsor che accrescono la dinastia con nuovi elementi delle giovani generazioni. Lo scorso marzo, dall'altra parte dell'oceano, anche Meghan Markle e il Principe Harry avevano dichiarato di aspettare una bambina scegliendo la tv per dare l'annuncio all'interno della ormai celebre intervista con Oprah Winfrey.