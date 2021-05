Giorgia Palmas, la foto con la piccola Mia conquista Instagram

Giorgia Palmas, le nozze con Filippo Magnini

Il 12 maggio 2021 Giorgia e Filippo si sono sposati al Palazzo Reale di Milano, dopo aver rimandato il loro matrimonio per due volte. “Alla cerimonia civile sono ammesse 15 persone e c’erano quindi le nostre famiglie e i testimoni, 15 in tutto” ha spiegato l'ex velina ai follower. I testimoni sono stati Elena Barolo per la sposa e Fabrizio per lo sposo. “Per me Elena con cui condivido parti della mia vita da quasi 20 anni e per Fili il suo migliore amico, a cui è legatissimo” ha rivelato la neosposa su Instagram, soddisfacendo la curiosità dei fan. Dopo l’unione civile, arriverà anche il rito religioso: “Quando tutta la situazione Covid sarà sotto controllo, ci saranno molti vaccinati e la situazione a un certo punto migliorerà… quando per tutti ci sarà di nuovo la serenità, ci diremo sì davanti a Dio e festeggiare avrà un sapore autentico per tutti” ha spiegato ancora Giorgia. “Sia per me che per Fili era molto importante, è una promessa ulteriore che ci siamo fatti, siamo una famiglia e vogliamo esserlo a tutti gli effetti, noi due, Sofia e Mia” ha continuato la ex velina. Per ora, però, niente luna di miele: “Già andare in Sardegna per l’estate per noi basta e avanza ora” ha detto Giorgia. Un commento anche sulle fedi, “super classiche, in oro e senza fronzoli. Abbiamo scritto all’interno la data e nella sua il mio nome e nella mia il suo nome”. E poi un pensiero rivolto ai suoi fan: “Guarda fuori dalla finestra, senti i rumori, i profumi, la vita c’è e va avanti, falla valere, sorridi e concentrati su tutto quello che di positivo ci può essere. I momenti di buio, i problemi, credimi ce li abbiamo tutti, ma bisogna essere felici per questa vita che ci è stata data e farla splendere al meglio che riusciamo”.