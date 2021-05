L'Isola dei Famosi, chi è in nomination lunedì 17 maggio

Ilary Blasi , classe 1981 , è pronta a condurre l’appuntamento dallo studio che vedrà presenti anche gli opinionisti Elettra Lamborghini ( FOTO ), Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi , in collegamento dall’Honduras l’inviato Massimiliano Rosolino .

L’ultima puntata della quindicesima edizione del reality-show ( FOTO ) ha regalato numerosi colpi di scena ai telespettatori a casa che hanno assistito all’eliminazione di E manuela Tittocchia . La showgirl ha infatti rifiutato la possibilità di continuare il suo percorso su Playa Imboscadissima optando per il ritorno in Italia.

approfondimento

L'Isola dei Famosi, Elisa Isoardi lascia il programma per infortunio

La puntata ha visto i naufraghi darsi battaglia in un susseguirsi di prove per la conquista del cibo e per le nomination.

Infatti, i concorrenti sono stati protagonisti di sfide che hanno decretato i tre nomi attualmente al televoto, ovvero Roberto Ciufoli, Andrea Cerioli e Ignazio Moser, quest’ultimo sconfitto da Isolde Kostner nella prova svolta per decretare il leader di puntata.