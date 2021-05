Cardi B ha firmato la sua prima collezione di scarpe per Reebok

Dopo aver realizzato una special capsule di abbigliamento insieme al marchio di sneaker ispirata agli anni '90, la rapper torna a collaborare col brand per una linea bimbi Condividi:

Cardi B e Reebok ancora insieme per una linea bimbi, “Mommy & Me”, ispirata dalla figlia di due anni della rapper, Kulture.

Cardi B, la linea “Mommy & Me” approfondimento Cardi B e il marito Offset divorziano dopo tre anni Cardi B (pseudonimo di Belcalis Marlenis Almánzar) è ambasciatrice di Reebok dal 2018. In questa nuova collaborazione ci sono le sneakers Club C Cardi (della collezione per adulti) in Rose Gold e Aqua Dust, entrambe “ispirate a momenti speciali vissute con Kulture e alla vita di Cardi da mamma”, come spiegato dal marchio. La capsule collection “Reebok x Cardi B Mommy & Me” è disponibile nelle taglie adulto, junior e neonato ed è in vendita dal 13 maggio sul sito web di Reebok.

Cardi B per Reebok Dal 23 aprile sul sito ufficiale di Reebok è in vendita una collezione ispirata agli anni '90. La linea si chiama “The summertime fine collection” ed è disponibile sia sul sito che negli store del brand. Nella capsule è presente un modello di sneaker esclusivo, la Cardi B club c, realizzato in diverse colorazioni.