Cardi B, prima donna rapper a conquistare il disco di diamante

Lo ha comunicato ai suoi fan con un post su tutte le piattaforme social in cui racconta come tutto è iniziato. Cardi B è la prima donna rapper a ricevere un disco di diamante per il singolo “ Bodak Yellow ”, uscito nel giugno 2017.

Si tratta della seconda donna rapper a ricevere un tale riconoscimento. Prima di lei solo Lauryn Hill, che ha ricevuto il disco di diamante per l’album “The Miseducation of Lauryn Hill” .

A decidere per l’importantissima certificazione, la RIAA (Recording Industry Association of America), che ha voluto premiare la 28enne per le 10 milioni di copie vendute.

Il pezzo è stato un successo anche per il produttore che ha deciso di firmarne il beat. J. White Did It è ancora oggi uno dei musicisti e producer più richiesti sulla scena internazionale.

L’uscita del singolo “ Bodak Yellow ” risale al giugno del 2017. Per Cardi B è il vero e proprio debutto sulla scena musicale americana e internazionale. Estratto dal suo primo album intitolato “ Invasion of privacy ”, il brano è diventato ben presto una hit e in poco tempo ha scalato le classifiche mondiali, grazie alla grinta delle barre rap e al flow inconfondibile della cantante.

Chi è Cardi B

Belcalis Marlenis Almánzar è il vero nome della rapper Cardi B. Nata a New York nel 1992 e cresciuta nel Bronx, ha origini trinidadiane e dominicane. Capace di rappare in inglese, ma anche in spagnolo, grazie alle sue origini, la cantante ha ottenuto il definitivo riscatto dopo una vita difficile, proprio con la pubblicazione del singolo “Bodak Yellow” che ha consacrato il suo talento in tutto il mondo. In poco tempo ha raggiunto il primo posto della Billboard Hot 100.

Cardi B è una donna da record. Non solo un disco di diamante, nel 2018 ha pubblicato il suo primo album intitolato “Invasion of Privacy”, grazie al quale ha vinto un Grammy per la categoria “Best Rap Album”

Negli anni si è fatta conoscere partecipando come ospite in singoli di successo: “Girls like You” dei Maroon 5 e “Taki Taki” di DJ Snake con Ozuna e Selena Gomez, per citarne alcuni. Nel 2020 torna sulle scene musicali con il brano WAP, dove duetta con Megan Thee Stallion, raggiungendo in pochi giorni il primo posto nella classifica americana dei singoli più ascoltati e streammati.