Cardi B e il marito Offset divorziano dopo tre anni

Cardi B e il marito Offset, divorzio ufficiale

La notizia non è certo una sorpresa. Cardi B, 27 anni, e Offset, 28, si erano sposati in gran segreto il 20 settembre del 2017 ma avevano già annunciato la rottura a fine 2018, solo sei mesi dopo la nascita della loro prima figlia, Kulture. A rivelarlo era stata proprio la cantante newyorkese ed ex spogliarellista, che attraverso un video su Instagram aveva anche spiegato i motivi della separazione: “Siamo comunque in ottimi rapporti ma non siamo più innamorati, non è colpa di nessuno. Ho cercato di far funzionare le cose ma non ci sono riuscita e ora non stiamo più insieme”. Pare che all'origine della rottura ci sarebbero state le infedeltà di lui: “Siamo rimasti in buoni rapporti. Proviamo ancora molto amore l’uno per l’altra ma i problemi fra noi non si sono sistemati con il tempo. Non è colpa di nessuno. Ci vorrà ancora un po’ di tempo per il divorzio ufficiale ma in qualche modo io lo amerò sempre perché è il padre di mia figlia”, aveva rivelato lei. A febbraio 2019, però, Cardi B e Offset hanno calcato insieme il red carpet dei Grammy Awards, confermando così ufficialmente di essere tornati insieme. Intercettata da un paparazzo, l'artista aveva ammesso: “Stiamo sistemando le cose". Evidentemente però i due non sono riusciti a ritrovarsi.

Nell'istanza di divorzio, Cardi B ha dichiarato di volere la custodia legale della figlia, anche se pare che si sia poi ammorbidita e che stia cercando un accordo di custodia congiunta. I documenti del tribunale affermano che "non ci sono prospettive di riconciliazione" e che il rapporto è "irrimediabilmente rotto". Tuttavia, i documenti aggiungono che Cardi spera che il divorzio "sarà risolto con l'accordo delle parti".