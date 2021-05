Cala il sipario sull'Ellen DeGeneres Show, chiude nel 2022

Dopo quasi 20 anni cala il sipario su Ellen DeGeneres Show . Lo ha annunciato la stessa Ellen DeGeneres durante un'intervista a Hollywood Reporter. Il popolare talk show dovrebbe chiudere dopo la fine della 19/a stagione nel 2022. "Se sei una persona creativa - ha spiegato la DeGeneres - devi essere costantemente messa alla prova e per quanto lo show sia fantastico e divertente, non rappresenta più una sfida per me". Alla fine dello show, la conduttrice televisiva e comica avrà totalizzato oltre tremila puntate e intervistato circa 2400 celebrity.

le accuse di Buzzfeed

approfondimento

Ellen DeGeneres, licenziati tre produttori del talk show

Ricordiamo che dal mese di luglio il celeberrimo show americano è al centro di numerose polemiche che riguardano proprio la conduttrice e l'ambiente di lavoro del personale. E che tre dei produttori del morning show, Ed Glavin, Jonathan Norman e Kevin Leman sono stati licenziati. Le polemiche sono giunte in seguito a un'inchiesta pubblicata dal sito "Buzzfeed". Nella denuncia sono stati resi noti i racconti anonimi, di una decina di ex impiegati dello show dove si parlava di intimidazioni e razzismo e di un ambiente di lavoro definito "tossico" per lo staff. Inoltre le accuse erano anche sulla gestione del periodo della pandemia per il coronavirus (LO SPECIALE): i dipendenti hanno raccontato di non aver avuto nessun sostegno economico da parte della produzione.