Britney Spears su Instagram con i capelli rosa

Britney Spears, tra documentari e battaglie legali

Stando a quanto riferito da alcune fonti a Page Six, Britney avrebbe intenzione di rimuovere il padre dalla tanto discussa tutela legale. Alcuni documenti in possesso all'uomo, però, attesterebbero la demenza della 39enne. Su questo argomento uscirà un nuovo documentario, “The Battle for Britney” ad opera della BBC, che quindi approfondirà ancora una volta la turbolenta vita privata della cantante. L’avvocato della Spears, Samuel Ingham, ha fatto inoltre sapere alla giudice Brenda Penny che la cantante apparirà in tribunale il 23 giugno, per parlare davanti alla corte. I contrasti tra Britney e suo padre vanno avanti dal 2008, da quel discusso crollo nervoso della cantante che portò alle foto della sua testa rasata diventate ben presto famose in tutto il mondo. Jamie divenne da quel momento il tutore legale del patrimonio e della carriera di Britney, un ruolo per cui pare sia pagato circa 130 mila dollari all'anno. Dopo diversi anni di silenzio, però, ad un certo punto l'interprete di “Baby one more time” ha deciso di ribellarsi, trascinando con sé anche lo scontento dei suoi fan che per lei hanno fondato sui social il movimento “#FreeBritney”, diventato ben presto virale. Britney ha recentemente scritto un lungo post sul suo profilo Instagram per parlare di come si sente riguardo ai molteplici documentari che sono stati realizzati per scandagliare la sua carriera e la sua vita privata. “Il 2021 è decisamente meglio del 2020, ma chi l’avrebbe detto che sarebbe stato così. Ci sono tanti documentari su di me, gente che dà la sua versione della mia vita. Che dire? Sono davvero lusingata! Questi documentari sono ipocriti… criticano i media e poi fanno la stessa cosa. Accidenti, non vi conosco, ma vorrei ricordarvi che anche se ho avuto momenti decisamente difficili nella mia vita, i momenti incredibili sono stati ancora di più. Credo che la gente sia interessata soprattutto al lato negativo delle cose. Non dovremmo occuparci del futuro? Perché allora concentrarsi sui fatti del mio passato negativi e traumatizzanti che risalgono a tanti anni fa?” A fine marzo in un altro post Britney Spears aveva rivelato di avere pianto per due settimane dopo aver visto qualche frammento del documentario sulla “Framing Britney Spears”. “Sono stata giudicata insultata e umiliata dai media. Non sono perfetta, ma la perfezione è noiosa”.