Britney Spears chiederà di togliere la tutela legale al padre

La richiesta di Britney Spears

approfondimento

Paris Hilton pubblica un video sull’amicizia con Britney Spears

Secondo le fonti riportate da Page Six, la popstar vorrebbe che il padre Jamie venisse completamente rimosso dalla sua tutela in modo da poter riprendere "una vita normale". Le piacerebbe tornare a fare cose semplici "come guidare un'auto o andare in vacanza" ha rivelato la fonte aggiungendo che, dentro casa, Britney può fare liberamente ciò che vuole "ma ogni volta che vuole mettere piede fuori" la situazione diventa complessa perché devono essere coinvolti guardie di sicurezza, avvocati e altre persone.