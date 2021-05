L'Isola dei Famosi, chi è in nomination lunedì 10 maggio

Una nuova puntata del reality-show si prepara a regalare emozioni al pubblico a casa. Ilary Blasi , classe 1981 , condurrà l’appuntamento che vedrà al ballottaggio ben tre concorrenti, presenti in studio gli opinionisti Tommaso Zorzi , Elettra Lamborghini ( FOTO ) e Iva Zanicchi , inviato in Honduras il campione Massimiliano Rosolino .

L’Isola dei Famosi continua a tenere il pubblico con il fiato sospeso tra eliminazioni e colpi di scena. Nel corso dell’ultimo appuntamento Myrea Stabile ha avuto la meglio al televoto grazie al 61% delle preferenze che le hanno permesso di continuare il suo percorso all'interno del programma, mentre Roberto Ciufoli ed Emanuela Tittocchia si sono sottoposti al giudizio della leader salvador Isolde Kostner che ha deciso di mandare direttamente in nomination l’attrice.

Le tre concorrenti conosceranno l’esito delle votazioni nella prossima puntata in onda lunedì 10 maggio .

Nella parte conclusiva dell’appuntamento, Ilary Basi ( FOTO ) ha dato il via alle nomination, da sempre uno dei momenti centrali del programma. I naufraghi hanno indicato i nomi di coloro che avrebbero voluto eliminare mandando al televoto Francesca Lodo e Fariba Tehrani , al ballottaggio quindi con Emanuela Tittocchia.

Nel corso dell’appuntamento andato in onda venerdì 7 maggio, la padrona di casa ha annunciato anche l’abbandono del programma da parte di Ubaldo Lanzo, costretto a lasciare il gioco per accertamenti medici da eseguire in Italia.