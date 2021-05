This is us 5: tutto quello che sappiamo sulla nuova stagione

Justin è conosciuto per il ruolo di Oliver Queen in “Smallville”, Kevin Pearson in “This Is Us” e Patrick Osbourne nella serie televisiva “Revenge”. Per quanto riguarda la vita privata, il 1º maggio 2004 ha sposato l'attrice Lindsay Korman, conosciuta nel 2003 sul set di “Passions”, dalla quale ha avuto una bambina, Isabella Justice, il 3 luglio 2004. Il 6 maggio 2012 la coppia ha annunciato il divorzio. Il 28 ottobre 2017 ha sposato in seconde nozze l’attrice ed agente immobiliare Chrishell Stause. “Ci siamo incontrati ad un concerto e abbiamo parlato tutta la notte - confessò lui a People - L’ho riaccompagnata a casa, e da quel giorno non ci siamo più separati. L’ho saputo da quel momento ed ero tipo, ‘Oh eccoci qui, ci siamo’”. Il divorzio, però, è arrivato dopo due anni. Stause ha rivelato che l'ex marito l'ha informata freddamente della richiesta di separazione tramite un sms. “In molti modi, sono di fatto incompatibili – rivelò una fonte a People - Chrishell è davvero pronta a sistemarsi ed essere una moglie e una mamma che rimane a casa per prendersi cura dei suoi figli. Anche Justin lo vuole, ma non nell’immediato futuro, ed è a un punto della sua carriera in cui desidera esplorare tutte quelle opzioni che gli si presentano di fronte. Ha raggiunto un punto diverso della fama grazie allo show (“This is Us”) e non vuole chiudere troppe porte adesso come adesso, e questa non è la strada che vuole Chrishell. Sperava che i figli sarebbero arrivati subito dopo il matrimonio, ma non è ciò che è accaduto”.