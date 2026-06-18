Ricky Martin è tra gli artisti più amati della scena pop e non solo. Nel corso degli anni il cantante ha venduto milioni di copie a livello internazionale collezionando anche numerosi riconoscimenti. Ricordiamo le due statuette vinte ai Grammy Awards

Ricky Martin è tra gli artisti più amati della scena pop e non solo. Nel corso degli anni il cantante ha venduto milioni di copie a livello internazionale collezionando anche numerosi riconoscimenti. Ricordiamo le due statuette vinte ai Grammy Awards. Al momento il cantante non ha rilasciato anticipazioni sulla possibile scaletta della serata. Attesi i suoi grandi successi: da Livin' la Vida Loca a She Bangs passando per La Copa de la Vida. Tra le sue collaborazioni più popolari citiamo Nobody Wants to Be Lonely con Christina Aguilera e La Mordidita con Yotuel Romero. Stando a quanto rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti il 17 aprile al concerto di Buenos Aires:

Pégate

María

Adrenalina

Bombón de azúcar

Vuelve

Shake Your Bon-Bon

Qué rico fuera

Lola, Lola

La bomba

She Bangs

Tiburones

Tal vez

Gracias por pensar en mí

A medio vivir

Y todo queda en nada / Fuego de noche, nieve de día

Asignatura pendiente

Te extraño, te olvido, te amo

Te recuerdo

La mordidita

Por arriva, por abajo

Vente pa’ ca

Livin’ la Vida Loca

The Cup of Life