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Ricky Martin, la possibile scaletta del concerto a San Benedetto del Tronto

Musica

Matteo Rossini

©Kika Press

Ricky Martin è tra gli artisti più amati della scena pop e non solo. Nel corso degli anni il cantante ha venduto milioni di copie a livello internazionale collezionando anche numerosi riconoscimenti. Ricordiamo le due statuette vinte ai Grammy Awards

A quindici anni dall’ultima volta, domenica 21 giugno Ricky Martin tornerà in concerto in Italia con l’atteso appuntamento in programma a San Benedetto del Tronto. Samurai Jay e Fred De Palma chiamati ad aprire lo show. Attese decine di migliaia di persone.

ricky martin, la possibile scaletta dello show

 

Dopo lunghi mesi di attesa, domenica 21 giugno l’artista portoricano (FOTO) porterà la sua incredibile energia sul palco di San Benedetto del Tronto per l’appuntamento live inserito nel cartellone del SanPark Adriatic. Stando a quanto comunicato dal profilo Instagram del festival, l’apertura dei cancelli avverrà alle ore 16.00. La lunga giornata regalererà momenti di grande spettacolo con numerosi concerti. Questa la scaletta:

 

PRE SHOW

— Jimmy Sax

 

OPEN ACT

— Samurai Jay

— Fred De Palma

 

MAIN EVENT

— Ricky Martin

 

AFTER SHOW

— Gabry Ponte

Approfondimento

Ricky Martin in concerto a San Benedetto del Tronto, cosa sapere

Ricky Martin è tra gli artisti più amati della scena pop e non solo. Nel corso degli anni il cantante ha venduto milioni di copie a livello internazionale collezionando anche numerosi riconoscimenti. Ricordiamo le due statuette vinte ai Grammy Awards. Al momento il cantante non ha rilasciato anticipazioni sulla possibile scaletta della serata. Attesi i suoi grandi successi: da Livin' la Vida Loca a She Bangs passando per La Copa de la Vida. Tra le sue collaborazioni più popolari citiamo Nobody Wants to Be Lonely con Christina Aguilera e La Mordidita con Yotuel Romero. Stando a quanto rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti il 17 aprile al concerto di Buenos Aires:

  • Pégate
  • María
  • Adrenalina
  • Bombón de azúcar
  • Vuelve
  • Shake Your Bon-Bon
  • Qué rico fuera
  • Lola, Lola
  • La bomba
  • She Bangs
  • Tiburones
  • Tal vez
  • Gracias por pensar en mí
  • A medio vivir
  • Y todo queda en nada / Fuego de noche, nieve de día
  • Asignatura pendiente
  • Te extraño, te olvido, te amo
  • Te recuerdo
  • La mordidita
  • Por arriva, por abajo
  • Vente pa’ ca
  • Livin’ la Vida Loca
  • The Cup of Life

Approfondimento

Ricky Martin, Samurai Jay aprirà il suo concerto in Italia
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©Getty

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