Ellie Goulding, nato il primo figlio

"Mamma e bambino sono entrambi felici e sani", ha scritto Caspar, 29 anni, su Instagram. "Estremamente grato. … Durante questo momento magico e personale, apprezzeremmo molto poter godere della nostra privacy. Grazie!" ha concluso il mercante d'arte, tenendo per sé il sesso del nascituro. Ellie Goulding, 34 anni, ha rivelato di essere incinta a febbraio. La coppia ha scoperto di essere in dolce attesa durante il loro primo anniversario di matrimonio, lo scorso agosto. "Non era questo il piano", aveva rivelato la cantante a British Vogue. "Il pensiero di rimanere incinta non mi sembrava potesse diventare realtà. Rimanere incinta mi ha fatto sentire un po' umana”. "Ho curve che non avevo mai avuto prima. Mi sto divertendo. Mio marito si sta divertendo.". Mentre la star inglese "all'inizio non ci credeva", il suo corpo ha iniziato a cambiare. "All'inizio avevo il mio solito aspetto, per un po' probabilmente stavo negando la verità. Mi sentivo in gran forma. Poi il mio corpo ha iniziato a cambiare, la mia energia è cambiata e ho sentito di non essere più in grado di fare tutto”. L'interprete di "Love Me Like You Do" ha poi spiegato di avere tutte le intenzioni di continuare a esibirsi dopo il parto. "Sono entusiasta di essere una madre, ma voglio anche assicurarmi di continuare a lavorare", ha detto a Vogue. "Non vedo l'ora di tornare in tour. Sono stata in studio quasi tutti i giorni e sono entusiasta della sfida. Sarà un'esperienza totalmente nuova”.