Ellie Goulding incinta: il suo "Instagram Vs realtà" della gravidanza

Ellie Goulding ha deciso di condividere con i suoi follower due immagini della sua gravidanza. Due ritratti molto diversi, sui quali la cantante ha voluto scherzare.

Ellie Goulding, Instagram e realtà Nella prima appare eterea e patinata, ritratta per la cover di Stella Magazine dentro una piscina. Il vestito rosa, bagnato, sottolinea le curve della gravidanza di Ellie, che tiene gli occhi chiusi come se stesse dormendo serenamente. Nel secondo scatto, invece, Ellie appare in bianco e nero, senza trucco, comodamente distesa sul divano. Un'immagine molto meno patinata rispetto alla prima ma molto più reale.

Ellie Goulding, il primo figlio approfondimento Ellie Goulding è incinta (a sorpresa): l'annuncio su Vogue Per Ellie Goulding e il marito Caspar Jopling si tratta del primo figlio, di cui non hanno svelato il sesso. La cantante ha mostrato le prime foto della gravidanza in un'intervista rilasciata a Vogue alla 30esima settimana. Il lieto evento è arrivato ad un anno dal matrimonio con il mercante d'arte. Ellie ha scoperto di essere incinta durante un breve viaggio della coppia organizzato per festeggiare il primo anniversario. “È stato quando siamo andati via per un breve periodo in occasione del nostro primo anniversario di matrimonio, è stato pazzesco. Non era pianificato, il pensiero di rimanere incinta non sembrava potesse trasformarsi in realtà, mi ha fatto sentire un po’ 'umana': vorrei una parola migliore di 'femminile' ma ho curve che non ho mai avuto prima, mi piace” ha detto a Vogue.