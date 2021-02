Ellie Goulding è incinta (a sorpresa): l'annuncio su Vogue

La cantante è alla 30esima settimana di una gravidanza inaspettata, scoperta durante un viaggio Condividi:

L’annuncio è arrivato a sorpresa: Ellie Goulding, 34 anni, aspetta il suo primo figlio dal marito Caspar Jopling. I due hanno tenuto il segreto fino a martedì 23 febbraio, quando Vogue ha ritratto la cantante fasciata in un abito bianco con pancione in vista. Nel corso dell’intervista, Ellie ha raccontato di quella gravidanza non programmata che l’ha però riempita di gioia. E di come la pandemia (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA) ha condizionato la dolce attesa. Quando nascerà il bambino? Non manca molto, dal momento che Goulding è già alla 30esima settimana.

La dolce attesa di Ellie Goulding "Ho ricevuto così tanti messaggi pieni d'amore e così tanti auguri che non posso non ringraziarvi": così Ellie Goulding ha scritto su Instagram, postando il servizio realizzato per Vogue. Una foto in bianco e nero la ritrae a pancia scoperta, con la mano del marito intenta ad accarezzarla dolcemente. "Ho scoperto di essere incinta quando Caspar ed io siamo andati via per un breve periodo in occasione del nostro primo anniversario di matrimonio. È stato pazzesco. Non era pianificato, il pensiero di rimanere incinta non sembrava potesse trasformarsi in realtà, mi ha fatto sentire un po' umana: vorrei una parola migliore di femminile ma ho curve che non ho mai avuto prima, mi piace" ha raccontato a Vogue.

L'ultima volta che Ellie Goulding è apparsa in pubblico era lo scorso agosto, al Victoria & Albert Museum. "Ero incinta e non ne avevo idea", ha raccontato. "I cambiamenti, quando sei incinta, sono al contempo veloci e lenti. All'inizio ho mangiato come sempre, mi sono allenata, il mio aspetto era lo stesso di sempre. Poi, inevitabilmente, il mio corpo è cambiato". La cantante ha poi raccontato com'è essere incinta durante la pandemia. "Hai il tuo compagno e qualche amico, ma durante la pandemia ci si sente particolarmente soli. Sapevo che sarebbe stato un viaggio in solitaria, forse per questo ho voluto tenere il segreto. Le nausee e la stanchezza che ho provato non le avevo mai vissute prima. So che è un po' un tabù parlare della gravidanza come di una sfida, ma non è sempre un momento sereno. Non sto dicendo che ogni secondo di questa gravidanza sia stato infelice, solo che non è sempre stato facile. Ho scoperto di avere un enorme rispetto per ogni donna che decide di avere un figlio".