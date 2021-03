Kirsten Dunst incinta del secondo figlio dal compagno Jesse Plemons

approfondimento

I migliori film di Kirsten Dunst

Negli scatti di Zoë Ghertner, Kirsten Dunst ha parlato del rapporto che la lega alla regista Sofia Coppola, con la quale ha condiviso tre film: “È così bello avere quel tipo di amicizia in cui si vede entrambe avere dei figli”. Quella con Sofia Coppola è una collaborazione di lunga data: la prima volta è stata nel film “Il giardino delle vergini suicide” del 1999. Poi nel 2006 per “Marie Antoinette”, pellicola che ha vinto il premio Oscar per i migliori costumi. Infine il terzo film insieme, nel 2017, “L'inganno”. “Mi sono sentita davvero protetta – ha dichiarato l'attrice a proposito di Sofia Coppola - Mi ha fatto sentire come se fossi fresca, come se i miei denti fossero belli, e io fossi carina". Poi ha continuato, parlando di sé. “A 16 anni, non pensavo niente di me stessa. Ed è bello che un'altra donna abbia celebrato questa transizione, piuttosto che essere stata sessualizzata dalla prospettiva di un uomo”. Parlando del servizio fotografico a l'attrice ha raccontato con ironia: "Alcune fotografie sono state scattate sul pavimento. Ad un certo punto pensavo di non riuscire ad alzarmi".