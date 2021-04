L'Isola dei Famosi, i concorrenti in nomination giovedì 1° aprile

Myrea Stabile e Awed si danno battaglia al televoto per poter continuare il percorso all’interno del programma

Un nuovo appuntamento con la quindicesima edizione del reality-show. Ilary Blasi si prepara a condurre la puntata tra sfide, nomination e televoto, presenti gli opinionisti Elettra Lamborghini ( FOTO ), Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi , inviato in Honduras Massimiliano Rosolino .

Nel corso dell’ultimo appuntamento con il programma, Vera Gemma ha abbandonato Playa Palapa dopo l’esito del televoto che ha visto in sfida Awed e Gilles Rocca, premiati rispettivamente con il 51% e con il 34% dei voti da parte del pubblico.

L’iSOLA DEI FAMOSI, TRE CONCORRENTI SU PLAYA PALAPA

approfondimento

Isola dei Famosi 2021, le location del programma in Honduras. FOTO

Nel corso del prossimo appuntamento con il reality show, previsto per giovedì 1° aprile, Parasite Island verrà chiusa per sempre dando però la possibilità a tre dei suoi naufraghi di continuare l'avventura su Playa Palapa insieme agli altri concorrenti, come annunciato dalla conduttrice nell’ultima puntata.

La sfida sarà quindi tra Vera Gemma, Ubaldo Lanzo, Fariba Tehrani e Brando Giorgi, quest’ultimo approdato su Parasite Island dopo la sfida al televoto contro Francesca Lodo.