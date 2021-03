Il 27 marzo è la data che tutto il mondo ha scelto per celebrare i teatri. In Italia questo giorno sarebbe dovuto coincidere con la riapertura al pubblico anche dei cinema in zona gialla. Invece, a causa della situazione coronavirus, per il secondo anno i sipari sono chiusi e le platee vuote. Ma non si ferma la festa sui palcoscenici digitali, per ricordare l’importanza di questo settore