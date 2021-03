Giornata Mondiale del Teatro, stasera la Scala omaggia Kurt Weill

In occasione della Giornata Mondiale del Teatro, alla Scala di Milano va in scena alle 20 (con diretta televisiva su Rai5) il dittico Die sieben Todsünden e Mahagonny Songspiel di Kurt Weill, con regia di Irina Brook, figlia del grande regista Peter Brook. Nei ruoli delle protagoniste ci sono Kate Linsdey nei panni di Anna I (nei Todsünden), Betsy (in Mahagonny) e Lauren Michelle rispettivamente come Anna II e Jessie. Lo spettacolo gode del sostegno della Kurt Weill Foundation for Music, Inc., New York.