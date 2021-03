Il 27 marzo doveva essere la data simbolica scelta dal governo per la riapertura al pubblico di cinema e teatri. Ma il perdurare della pandemia ha convinto l’esecutivo a rimandare. Quest’anno, come lo scorso, la celebrazione, istituita a Vienna nel 1961, verrà dunque festeggiata su palcoscenici soltanto “digitali”, tra web, tv, radio e social. Quest’anno Helen Mirren è l'autrice del Messaggio Internazionale Condividi:

Più di un anno fa il Covid chiudeva tutti i teatri in Italia, riscrivendo il futuro dello spettacolo dal vivo. Anche a distanza di 12 mesi cade in un periodo amaro la Giornata Mondiale del Teatro, che come ogni anno si celebra il 27 marzo. Proprio questa data era stata scelta dal governo e in particolar modo dal ministro della Cultura Dario Franceschini come giorno simbolo per la riapertura al pubblico di cinema e teatri. Ma il perdurare della pandemia ha convinto l’esecutivo a rimandare. Quest’anno, come lo scorso, la celebrazione verrà dunque festeggiata su palcoscenici soltanto “digitali”, tra web, tv, radio e social.

La Giornata Mondiale del Teatro leggi anche Riccardo Muti: “Salviamo i nostri teatri e i musicisti” La Giornata Mondiale del Teatro è stata istituita a Vienna nel 1961 su proposta del drammaturgo finlandese Arvi Kivimaa dall'International Theatre Institute (Iti), la più vasta organizzazione di teatro nel mondo fondata dall'Unesco nel 1948. L'Iti è una organizzazione internazionale non governativa, avente sede a Parigi e Shanghai. Nel nostro Paese l'Iti e il Ministero dell'Istruzione collaborano "per stimolare la creazione artistica tra le nuove generazioni" con un percorso formativo dedicato alla scrittura e ispirato alla pace tra i popoli. La prima di queste giornate fu celebrata il 27 marzo 1962 su iniziativa del poeta e drammaturgo Jean Cocteau. Ogni anno - almeno prima del Covid - il 27 marzo, nei teatri e nelle realtà culturali che aderiscono all'iniziativa, risuona un unico Messaggio, affidato a una personalità della cultura mondiale.

Helen Mirren autrice del Messaggio Internazionale approfondimento Helen Mirren compie 75 anni, storia di una regina del cinema. FOTO Quest’anno Helen Mirren è l'autrice del Messaggio Internazionale per la Giornata Mondiale del Teatro. Mirren, una delle attrici più conosciute e apprezzate, con una carriera internazionale che abbraccia il teatro, il cinema e la televisione, ha vinto molti premi per le sue interpretazioni intense e versatili, tra cui l'Oscar nel 2007 per la sua interpretazione in “The Queen”. Ha iniziato la sua carriera interpretando Cleopatra con il National Youth Theatre. “Questo è un momento così difficile per lo spettacolo dal vivo e molti artisti, tecnici, artigiani e artigiane hanno lottato in una professione già piena di insicurezze - ha sottolineato l’attrice -. Forse questa insicurezza sempre presente li ha resi più capaci di sopravvivere, con intelligenza e coraggio, a questa pandemia. La loro immaginazione si è già tradotta, in queste nuove circostanze, in modi di comunicare creativi, divertenti e toccanti, naturalmente soprattutto grazie a internet. Da quando esistono sul pianeta, gli esseri umani si sono raccontati storie. La bellissima cultura del teatro vivrà finché ci saremo. L'urgenza creativa di scrittori, designer, danzatori, cantanti, attori, musicisti, registi non sarà mai soffocata e nel prossimo futuro rifiorirà con una nuova energia e una nuova comprensione del mondo che noi tutti condividiamo”, ha aggiunto.