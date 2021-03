Una dolce dedica, quella di Emma Heming al marito e attore Bruce Willis per il loro anniversario, che riprende le celebri parole di Meredith e Cristina in “Grey’s Anatomy”: “Lui è la mia persona. Non c’è nessuno con cui vorrei affrontare questa cosa folle chiamata matrimonio se non con lui”

“Ragazzi, amo questo ragazzo fino alla luna e ritorno! Anche se ci sono state volte in cui mi sarebbe piaciuto portarlo sulla luna, lasciarlo lì e tornare da sola! È così che sembrano 12 anni di matrimonio, vero? Abbiamo avuto la nostra giusta quantità di alti - sulle nuvole, ma anche di bassi scoraggianti”, “Ma lui è la mia persona” ha detto la modella citando il famoso medical drama “ Grey’s Anatomy ”, “Non c’è nessuno con cui vorrei affrontare questa cosa folle chiamata matrimonio se non con lui. È la mia famiglia, mi ha dato la famiglia (e altro ancora) che ho sempre sognato e lo amo nel profondo del mio cuore. Buon 12esimo anniversario mia dolcezza”.

Emma Heming e gli auguri di compleanno a Bruce Willis

Non è il primo dolce messaggio che Emma condivide sui social per il suo amato. Pochi giorni fa, un’altra splendida dedica per il 66esimo compleanno dell’attore, salito alla ribalta con il ruolo di John McClane in “Trappola di cristallo”, primo capitolo della saga cinematografica “Die Hard” del 1988.

In quell’occasione la moglie aveva scritto: “Buon compleanno al grande amore della mia vita. Quest’uomo è entrato a far parte della mia esistenza e, ogni giorno da allora, l’ha capovolta e ricapovolta ancora. È estenuante, ma è il miglior uomo che io conosca e ringrazio ogni giorno la mia buona stella per averlo accanto”.