David Beckham, contratto milionario con Disney+ come mentore

David Beckham ha firmato un accordo a sette cifre con Disney+ per realizzare un nuovo programma televisivo. In questo show, la star del calcio lavorerà con un gruppo di giovani calciatori di una squadra che gioca nell'East End di Londra.

David Beckham, cosa farà per Disney+ approfondimento David Beckham, la foto dell'allenamento da oltre un milione di like L'ex capitano dell'Inghilterra farà da mentore ai ragazzi del gruppo. I casting per lo show si sono svolti a Hackney Marshes, East London, a due miglia da Leytonstone, dove David Beckham è nato e cresciuto. Una fonte del Sun ha rivelato: “David è stato contattato da Disney+ per fare questo programma, ed è stato molto felice dell'idea perché riflette davvero le sue esperienze di crescita. Agirà come mentore per un gruppo di giovani cresciuti nei centri urbani, le cui vite sono state cambiate dal calcio”. "Crescere a Londra non è facile, soprattutto in questi tempi difficili. Questo spettacolo rivela l'importanza del calcio nel dare ai giovani un obiettivo e un senso di comunità. Disney pensava che David Beckham fosse un mentore ideale per il gruppo. È arrivato dal nulla ed è diventato uno dei migliori calciatori al mondo, oltre che uno dei personaggi più famosi”. Durante lo show, David Beckham aiuterà, ispirerà e incoraggerà questi giovani nel loro percorso di vita. “È stato un grande colpo per la Disney portare David a bordo. Per lui si tratta di condividere la sua passione per il gioco e aiutare questi giovani il più possibile” ha spiegato ancora la fonte.

Gli addetti ai lavori hanno rivelato come le riprese dello show siano state ritardate dalla pandemia (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA). Tuttavia, la produzione dovrebbe iniziare entro la fine dell'estate 2021. La fonte ha aggiunto: “Disney+ e David Beckham si stanno impegnando a far funzionare questo show. Il casting è in corso e gli autori vogliono garantire che coloro che prenderanno parte al programma saranno in grado di dare il massimo”. David, che oggi ha 45 anni, è stato scoperto dal Manchester United a soli sette anni e si è unito poi alla squadra giovanile, prima di fare il suo debutto in prima squadra a 17 anni nel 1992.