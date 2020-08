David Beckham in vacanza in Grecia con la mamma

L'ex calciatore ha pubblicato su Instagram uno scatto insieme alla madre Sandra. Con loro anche Victoria e i genitori di lei: “Il tempo per la famiglia è tutto”

Vacanze in famigia per il clan Beckham. David, Victoria (FOTO) e i quattro figli hanno trascorso alcuni giorni di vacanza in Grecia e con loro anche i rispettivi genitori. L'ex calciatore ha condiviso su Instagram uno scatto insieme alla madre Sandra: “L’ultima volta che ho fatto una lunga vacanza con lei è stato da Butlins - ha scritto il 45enne, riferendosi ad una catena di località balneari del Regno Unito e quindi, molto probabilmente, ad una vacanza della sua infanzia - grazie mille per tutto quello che fai, ti vogliamo bene”.

David e Victoria Beckham, vacanze in famiglia La famiglia Beckham ha trascorso prima alcuni giorni in Puglia, più precisamente nel lussuoso resort Borgo Egnazia a Savelletri di Fasano, in provincia di Brindisi. Con loro i quattro figli Brooklyn (con fidanzata Nicole Peltz al seguito), Romeo, Cruz e Harper. Pare che il gruppo abbia affittato una villa con piscina e giardino privato da 3.500 euro al giorno, dove godersi le vacanze nella più totale privacy. Dalla Puglia i Beckham sono poi volati in Grecia, dove si sono uniti ai rispettivi genitori per alcuni giorni all'insegna della famiglia. A documentare il tutto ci stanno pensando gli stessi divi britannici con alcuni scatti e stories social. La prima è stata Victoria, con una romantica foto insieme a David: “Baci, ti amo” ha scritto a corredo dell'immagine.

Oltre a David, che ha condiviso il tenero scatto con mamma Sandra, anche Victoria ha pubblicato una foto insieme al marito e ai genitori, Anthony e Jacqueline Adams. “Il tempo in famiglia è davvero tutto - ha scritto l’ex Spice – Vi amiamo tanto!”

Il tempo delle vacanze però è finito anche per i Beckham che sono tornati da poco nel Regno Unito.

Brooklyn Beckham e le nozze con Nicola Peltz approfondimento Brooklyn Beckham e Nicola Peltz si sono già sposati? La foto Le vacanze in famiglia sono arrivate dopo la proposta di matrimonio del figlio maggiore di David e Victoria, Brooklyn, alla fidanzata Nicola Peltz. Tanti i rumors su queste nozze e secondo alcuni indizi i due ragazzi potrebbero essersi già sposati in gran segreto. Da alcuni scatti infatti si vede una fede dorata sull'anulare del modello e fotografo 21enne, che in alcuni commenti Instagram ha definito la Peltz “mia moglie”.