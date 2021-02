Sag Awards 2021, annunciate le nomination

Tra le nomination, ci sono due candidature postume (rispettivamente per miglior ruolo da protagonista e miglior ruolo da non protagonista) al compianto Chadwick Boseman , attore di Ma Rainey’s Black Bottom e Da 5 Bloods - Come fratelli , scomparso la scorsa estate.

Dopo poche ore rispetto alle nomination dei Golden Globes , arrivano le candidature dei 27esimi Screen Actors Guild Awards . Si tratta del premio ai migliori interpreti del grande e del piccolo schermo, assegnato dal sindacato degli attori. In tempi di emergenza sanitaria, quest’anno per la prima volta sono stati considerati come eleggibili sia le pellicole e le serie distribuite in sala sia quelle on demand su TV e piattaforme streaming, con un’unica clausola: devono essere uscite tra il 1 gennaio 2020 e il 28 febbraio 2021.

“Da 5 Bloods” (Netflix) “Ma Rainey’s Black Bottom” (Netflix) “Minari” (A24) “One Night in Miami” (Amazon Studios) “The Trial of the Chicago 7” (Netflix)

I candidati al premio per il miglior cast in un film sono i seguenti:

- SAG Award per il migliore attore protagonista cinematografico

Per il miglior ruolo da protagonista al maschile sul grande schermo, invece, la rosa dei nominati è quella che segue:



Riz Ahmed (“Sound of Metal”)

Chadwick Boseman (“Ma Rainey’s Black Bottom”)

Anthony Hopkins (“The Father”)

Gary Oldman (“Mank”)

Steven Yeun (“Minari”)





- SAG Award per la migliore attrice non protagonista cinematografica



Le attrici che sono state nominate per il riconoscimento al miglior ruolo da non protagonista sono le seguenti:



Maria Bakalova (“Borat Subsequent Moviefilm”)

Glenn Close (“Hillbilly Elegy”)

Olivia Colman (“The Father”)

Youn Yuh-Jung (“Minari”)

Helena Zengel (“News of the World”)





- SAG Award per il migliore attore non protagonista cinematografico



Le nomination per le interpretazioni in ruoli da non protagonisti al maschile sono invece quelle che seguono:



Chadwick Boseman (“Da 5 Bloods”)

Sacha Baron Cohen (“The Trial of the Chicago 7”)

Daniel Kaluuya (“Judas and the Black Messiah”)

Jared Leto (“The Little Things”)

Leslie Odom, Jr. (“One Night in Miami”)





- SAG Award per le migliori controfigure cinematografiche





I film nominati per le migliori controfigure sono i seguenti:



“Da 5 Bloods”

“Mulan”

“News of the World”

“The Trial of the Chicago 7”

“Wonder Woman 1984”