Chiara Ferragni in visita alla Pinacoteca Ambrosiana di Milano

Dopo i tour estivi agli Uffizi e in Puglia, la famosa influencer si presta a fare da testimonial in vista della riapertura pomeridiana del prossimo 11 febbraio

Dopo il lungo lockdown dell'autunno-inverno, tempo di riaperture per i principali musei italiani: giovedì 11 febbraio toccherà anche alla Pinacoteca Ambrosiana di Milano che per le prime settimane sarà aperta solo quattro ore alla settimana, il giovedì dalle 14 alle 18.

approfondimento

Chiara Ferragni agli Uffizi di Firenze: visita con il direttore

Come molti altri musei avevano fatto nel 2020, anche la Pinacoteca si è avvalsa della collaborazione straordinaria di Chiara Ferragni e delle sue straordinarie qualità da influencer: Ferragni ha postato su Instagram numerose foto e video della sua visita privata alla scoperta dei manoscritti di Leonardo e dei tesori della Pinacoteca che ospita fra l'altro il cartone della Scuola di Atene di Raffaello, da poco restaurato, e la Canasta di frutta di Caravaggio. "La pinacoteca apre al pubblico il prossimo giovedì ed e' una vera gemma: non perdetevela se non ci siete già stati".