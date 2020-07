Chiara Ferragni sbarca in Puglia e visita un altro museo

Tour in Salento per l'influencer, che ha visitato il Museo Archeologico di Taranto e la Basilica di Santa Caterina d'Alessandria a Galatina.

Entrambe sono state accompagnate dalla direttrice del Museo Eva Degl'Innocenti: “Chiara Ferragni si è detta molto colpita e interessata, era qui per la prima volta. Le sono piaciuti museo e allestimento e si è soffermata soprattutto sulla Collezione degli Ori”. Gli Ori sono uno dei tesori contenuti nel MArTA (Museo Archeologico Taranto), uno dei più importanti musei d'Italia in materia di età arcaica, romana e medievale. Poche ore dopo Ferragni - in Puglia per presenziare alle sfilate di Dior a Lecce - si è spostata a Galatina, in provincia di Lecce, dove ha visitato la Basilica di Santa Caterina d'Alessandria, uno dei maggiori esempi di arte romanica in Salento. Tutte e due le visite sono state ampiamente documentate con alcuni post e story che Chiara Ferragni ha pubblicato nel pomeriggio sul suo profilo Instagram.