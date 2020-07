Chiara Ferragni, boom di visite agli Uffizi di Firenze dopo la visita

Ad accogliere Ferragni e i suoi 20 milioni di follower era stato lo stesso direttore delle Gallerie fiorentine, Eike Schimdt, per questo criticato e coinvolto in una polemica nata online – con tanto di video - difesa da parte di Fedez, marito di Ferragni - e presto diventata politica. Schimdt, dal canto suo, ha innanzitutto preso nota dei numeri: “Da venerdì a domenica abbiamo avuto 3.600 tra bambini e ragazzi fino a 25 anni. Nel weekend passato erano stati 2.839: dunque, stavolta sono venuti a trovarci 761 ragazzi in più”. Per poi commentare: “In questo fine settimana abbiamo visto, letto e sentito un sacco di tuttologi che ci hanno insegnato di tutto e di più. Alla luce di questi numeri posso solo dire che mi dispiace per loro”. E aggiungere, in un'intervista a Repubblica: "C’è stata tanta superficialità e, cosa che ritengo più grave, una valanga di commenti sessisti contro una donna che si è fatta da sola . Questa polemica ha dimostrato che il mondo della cultura è pieno di maschilismo, oltre che del “puzzalnasismo” di chi si sente un’élite esclusiva". Il comunicato degli Uffizi Perché tante critiche? Perché le Gallerie degli Uffizi hanno scelto una strategia comunicativa da molti ritenuta “poco ortodossa” e commerciale, tipica di hotel e negozi (ma d’altra parte già avevano fatto parlare di sé per la presenza su TikTok). Nel comunicato stampa diffuso dal museo, Ferragni veniva detta interessata “non solo alle superstar Venere e Primavera, ma, soprattutto, a Le storie di Giuditta, e a L'adorazione dei Magi con autoritratto dell'artista”. Il nome dell’influencer veniva accostato alla Tribuna del Buontalenti, al Laocoonte di Baccio Bandinelli e al Doriphoros di Policleto.