Grande Fratello VIP, chi è stato eliminato lunedì 1 febbraio

Grande Fratello VIP: eliminata Carlotta Dell’Isola

approfondimento

Alfonso Signorini, supportato dagli opinionisti Antonella Elia e Pupo, ha condotto un nuovo appuntamento con il programma che lo scorso anno ha visto trionfare Paola Di Benedetto (FOTO). Lunedì 1° marzo è la data in cui si terrà la puntata conclusiva in occasione della quale verrà eletto il vincitore, nel frattempo i concorrenti continuano a darsi battaglia per un posto in finale.

Carlotta Dell’Isola, Maria Teresa Ruta, Giulia Salemi e Samantha De Grenet sono le quattro vip che si sono sottoposte al giudizio del pubblico a casa che ha avuto la possibilità di scegliere chi far restare. Dopo giorni di televoto, il padrone di casa ha annunciato il verdetto, ovvero l’eliminazione di Carlotta Dell’Isola con il 7% dei voti.

Queste invece le altre percentuali finali: Giulia Salemi 54%, Maria Teresa Ruta 28% e Samantha De Grenet 11%.