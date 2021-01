Festival di Sanremo, ecco il nuovo protocollo anti-Covid

Le associazioni di categoria dell'industria discografica Afi, Fimi e Pmi hanno messo a punto un protocollo di sicurezza per la partecipazione degli artisti al Festival 2021. Le misure prevedono, tra i punti principali, l’obbligo di tampone, pasti in camera, conferenze stampa da remoto e niente red carpet

Dovrà essere un'edizione del Festival di Sanremo super blindato, almeno nelle intenzioni del protocollo stilato dalle associazioni di categoria dell'industria discografica Afi, l'associazione fonografici italiani, la Fimi (la federazione industria musicale italiana) e Pmi, che raccoglie i produttori musicali indipendenti. Le misure anti-Covid (qui gli AGGIORNAMENTI) prevedono, infatti, tra i punti principali, l'obbligo di tampone, pasti in camera, conferenze stampa da remoto e niente red carpet.

Nel dettaglio il protocollo prevede l'obbligo di tampone molecolare per tutte le persone coinvolte al festival, direttamente o indirettamente (artisti direttori d'orchestra, fonici, operatori accreditati, staff, trucco e parrucco, videomaker/fotografo driver artisti etc.) da effettuare nelle 72 ore che precedono la partenza per Sanremo. Inoltre la Rai dovrà allestire in piazza Colombo a Sanremo una o più tende per effettuare tamponi-rapidi. I tamponi rapidi, a carico RAI, andranno effettuati ogni giorno a tutte le persone presenti e coinvolte nel festival. La gestione organizzativa è a carico RAI che dovrà comunque fornire alle case discografiche in gara tutti i dettagli. Le presenze all'interno del Teatro Ariston andranno limitate ai soli addetti ai lavori che saranno dotati di un badge RAI per l'accesso alle aree autorizzate (teatro, retro palco, camerini).

Gli hotel dovranno seguire scrupolosamente le procedure covid e garantire l'accesso ai soli operatori accreditati. Dovranno prevedere uno o più spazi adibiti a interviste, conferenze, etc. che si svolgeranno esclusivamente online.

Per quanto riguarda i pasti, il team dell'artista deve organizzarsi per consumare pranzo e cena in camera attraverso la cucina dell'Hotel o facendosi recapitare i pasti in hotel in totale sicurezza.

Le interviste radio, interviste TV, conferenze stampa, etc. devono svolgersi esclusivamente da remoto. Non possono essere previste attività promozionali in presenza. Sono quindi escluse attività tipo: red carpet, esibizioni, servizi fotografici o collegamenti esterni, se non quando strettamente necessarie e regolamentate all'interno del teatro Ariston



All'interno del teatro, RAI deve garantire il corretto flusso e l'alternanza nell'utilizzo dei camerini (security e igienizzazione). Gli orari delle prove dovranno essere scaglionati per evitare ogni sorta di assembramento a cominciare dai camerini stessi.

Gli spostamenti dovranno essere affidati allo stesso driver dell'azienda per ogni artista e team e il mezzo sanificato di volta in volta.