Sanremo, Speranza: “Senza pubblico, valgono norme del Dpcm per teatri”

Dopo la dichiarazione del direttore di Rai1 Stefano Coletta in cui rassicurava che sotto l'egida del Decreto, Sanremo sarebbe stato meno rischioso garantendo il rispetto di regole molto strette, arriva quella del ministro della Salute: “Per gli spettacoli che si svolgono nelle sale teatrali valgono le norme previste dal Dpcm attualmente in vigore", dunque in assenza di pubblico.

"Considero Sanremo il continuum dell'intrattenimento realizzato quest'anno . Non c'era possibilità più difficile per il genere vista la situazione creata dalla pandemia" ( TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SUL CORONAVIRUS ). Lo ha detto il direttore di Rai1 Stefano Coletta rispondendo ai cronisti nel corso della conferenza stampa web del Cantante mascherato, lo show condotto da Milly Carlucci. "Abbiamo lavorato con la prefettura, con la Asl di Imperia per farlo. Sotto l'egida del DPCM Sanremo potrà essere meno rischioso. Attenersi al decreto - ha sottolineato - garantisce il rispetto di regole molto strette.

"Io ho fatto tanta gavetta, e sono entrato nel mio ruolo all'inizio del primo lockdown", ha aggiunto Coletta. "Ho avuto due intuizioni in quel caso: che le persone volevano essere sì informate, ma anche consolate e intrattenute da una quota di evasione. Ho seguito da allora queste tre direzioni. Ad esempio su Rai1 ho chiamato il Vaticano per assicurare ai credenti la messa mattutina in periodo di lockdown". Quanto a Sanremo, ha sottolineato, " sarà un programma tv seriale ma condensato in cinque serate. Andrà in onda dall'Ariston e quindi non va considerato un evento, ma uno show televisivo . Abbiamo lavorato da mattina a sera, lo facciamo pensando al pubblico. La quota di evasione e intrattenimento noi al pubblico la dobbiamo".

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha inviato al Comitato tecnico scientifico la lettera delle associazioni discografiche in cui queste ultime chiedono un protocollo di sicurezza per i cantanti che si esibiranno al festival di Sanremo. Il Cts non ha ancora fissato la data della riunione né ha al momento ricevuto richiesta di pareri per l'organizzazione dell'evento. Su questo fronte, in ogni caso, l'orientamento degli esperti è quello comunque di non consentire la presenza del pubblico in sala, come ribadito più volte per eventi di questo tipo.



Per gli spettacoli "che si svolgono nelle sale teatrali" valgono le norme previste dal Dpcm attualmente in vigore "che consente lo svolgimento di spettacoli in assenza di pubblico". E' quanto scrive il ministro della Salute Roberto Speranza nella nota con cui ha inviato al Comitato tecnico scientifico la richiesta del 20 gennaio delle case discografiche affinché gli esperti intervengano per "predisporre un protocollo di sicurezza degli artisti" che si esibiranno a Sanremo. Al Cts il ministro chiede di fornire "in tempo utile le necessarie indicazioni", tenendo conto di quanto previsto dal Dpcm.