Can Yaman nella serie Le fate ignoranti di Ferzan Ozpetek?

Sui social network sta circolando la voce secondo cui nella serie tv a cui il regista sta lavorando per adattare il proprio celebre film, comparirà l’attore turco. Per ora non nessuna conferma da fonti ufficiali, ma tanta speranza dei fan scatenati

Da quanto riportato poche ore fa dal magazine Ciak , le riprese della serie Le fate ignoranti - sempre diretta da Ferzan Ozpetek che firma così la regia anche per il piccolo schermo - incomincerebbero ad aprile.

Si parla già da tempo dell’adattamento televisivo del celebre film omonimo diretto da Ferzan Ozpetek nel 2001, per la precisione da quando nel maggio 2019 la Fox Networks Group Italy aveva annunciato il progetto, come riportato da Ansa .

La voce che sta serpeggiando sui social network è quella per cui Can Yaman ( GUARDA LA FOTOGALLERY ) potrebbe partecipare alla serie tv Le fate ignoranti.

La voce ha infatti rapidamente viaggiato in lungo e in largo, fino ad arrivare anche ai fan club italiani dell’amatissimo divo.

I fan club turchi di Yaman avrebbero parlato di una possibile presenza dell’attore nel progetto televisivo che sta per incominciare, lanciando una vera e propria “bomba” in rete.

Non vi è nulla di ufficiale, niente di confermato e pare che le voci siano nate dai social network turchi.

Il divo trentunenne turco sarebbe uscito dal suo albergo romano, senza avvisare, per accontentare decine di fan che chiedevano autografi. Dovrà quindi pagare una sanzione di 400 euro per violazione delle norme anti-Covid.

Dunque per ora l’unico progetto ufficiale che ha unito Ferzan Ozpetek e Can Yaman è lo spot per il pastificio De Cecco che lo vede al fianco di Claudia Gerini, in onda a fine gennaio.

La carriera di Can Yaman



Can Yaman è un attore turco la cui carriera è incominciata nel 2014.

Ha raggiunto la notorietà tre anni dopo grazia al personaggio di Ferit Aslan che ha interpretato nella serie TV Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, al fianco di a Özge Gürel.



Tra il 2018 e il 2019 ha impersonato Can Divit nella serie DayDreamer - Le ali del sogno, riscuotendo un enorme successo in tutto il mondo. In DayDreamer ha recitato insieme a Demet Özdemir.



Nella serie Yaman indossa i vestiti che lui stesso ha creato nel 2018 in collaborazione con un brand turco di abbigliamento, DESA.



Ancora in coppia con Gürel, con cui aveva condiviso il set di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore nel 2017, ha recitato nel 2020 nella serie Bay Yanlış dando i natali al personaggio di Özgür Atasoy.



Nel 2019 è stato eletto uomo dell'anno 2019 da GQ.



L’attore nel 2021 ha recitato assieme a Claudia Gerini nella campagna pubblicitaria per il marchio italiano De Cecco, comparendo come protagonista assieme all’attrice italiana in alcuni spot che vedremo a fine gennaio, diretti dal regista Ferzan Özpetek.