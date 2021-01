Charlene di Monaco, nuovo taglio di capelli: tutti i cambi di look

Nuovo look per Charlene di Monaco, in occasione di una foto ufficiale con Alberto II e i figli gemelli Jacques e Gabriella. L'ex nuotatrice, in bianco, mostra un taglio di capelli più sobrio rispetto al mezzo rasato sfoggiato alla scorsa cerimonia di Natale al Palazzo di Monaco. Caschetto corto e frangia a mettere in evidenza il bel viso. Ma questo è solo l'ultimo dei “colpi di testa” ai quali ci ha abituati Charlene