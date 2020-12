Charlene di Monaco cambia look e sfoggia una chioma rasata a metà

In occasione della cerimonia di distribuzione dei regali di Natale nel Principato, la principessa moglie di Alberto ha mostrato un taglio decisamente punk

Nuovo stile per Charlene di Monaco. La principessa ha deciso di cambiare look e di scegliere un taglio più rock, come ha mostrato in occasione della cerimonia di distribuzione dei regali di Natale nel Pricipato. Charlene di Monaco, svolta punk Charlene ha sempre amato i capelli corti, perfetti per incorniciare il bel viso. Recentemente, ad esempio, l'avevamo vista con un bob rétro con frangetta. Questa volta, però, l'ex nuotatrice ha deciso di optare per un'immagine più trasgressiva, indubbiamente atipica per una principessa. Quasi a sottolineare un cambio di rotta nella sua personalità, una ritrovata sicurezza e voglia di osare. Capelli rasati da un lato e sotto la nuca, una scelta molto punk, una svolta sicuramente inedita per una principessa.

approfondimento Moda tailleur maschili, Charlene di Monaco rilancia un classico Charlene si è presentata con il marito Alberto e i figli, i gemelli Jacques e Gabriella (6 anni), alla tradizionale cerimonia di Natale di Palazzo, per consegnare i doni ai bambini. A completare il look, la moglie di Alberto ha sfoggiato una mascherina di paillettes oro e un make up molto intenso a sottolineare lo sguardo grazie allo smokey eye. Per quanto riguarda l'outfit, Charlene ha indossato una palandrana-soprabito di stampa batike oro e nera e un dolcevita nero a collo alto, il tutto perfettamente abbinato alla mascherina. La 42enne è apparsa molto a suo agio con il nuovo look, originale e controcorrente rispetto alla tradizionale immagine della principessa. A di là del look, un dettaglio che non è sfuggito è stato l'assenza della fede nuziale, che ha fatto nascere nuovi sospetti sulla solidità del matrimonio con Alberto. Il quale ha mostrato, a sua volta, un look simpatico anche se meno rivoluzionario rispetto a quello della moglie: ha infatti distribuito regali con una cravatta decorata da tanti Babbo Natale.

©Getty