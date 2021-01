Il Principe Harry e Meghan Markle lasciano i social: "Troppo odio"

I social network del Principe Harry e Meghan Markle



L’unico rimasto attivo tra gli account ufficiali (verificati e quindi corredati di spunta blu) dei duchi del Sussex è il profilo su Instagram.

Si chiama “Sussex Royal” ed è intitolato a “The Duke and Duchess of Sussex”, con la didascalia esplicativa che cita ”The official Instagram account of The Duke and Duchess of Sussex”.



Ha un seguito di oltre 10 milioni di follower e conta un totale di 216 post, il primo pubblicato il 2 aprile 2019 con l’annuncio ufficiale dell’apertura della pagina IG.



“Welcome to our official Instagram; we look forward to sharing the work that drives us, the causes we support, important announcements, and the opportunity to shine a light on key issues. We thank you for your support, and welcome you to @sussexroyal.”- Harry & Meghan



Tradotto: Benvenuti nel nostro account ufficiale di Instagram. Qui cercheremo di condividere i nostri lavori, le cause che supportiamo, gli annunci importanti e cercheremo di far luce su questioni chiave. vi ringraziamo per il vostro supporto e vi diamo il benvenuto su @sussexroyal.

Firmato da un più disinvolto e ufficioso Harry e Meghan rispetto all’intestazione della pagina, ossia The Duke and Duchess of Sussex.