Elettra Lamborghini, annunciata la seconda uscita della sua linea

Elettra Lamborghini: la linea di sneaker

approfondimento

Festival di Sanremo, i concorrenti più rivoluzionari

La cantante e modella ha firmato una collaborazione con AW Lab che ha riscosso grandi consensi da parte del pubblico. Poche ore fa Elettra Lamborghini (FOTO) ha comunicato l’uscita di altri cinquecento pezzi della sua linea, disponibili all’acquisto online e in alcuni store selezionati, questo il messaggio: “Vi avevo promesso una sorpresa per il nuovo anno.. e quindi eccola qua. Da domani, giovedì 7/01, sul sito e sull’app di AW Lab e negli stores selezionati AW Lab sarà disponibile il secondo drop della mia scarpa firmata The Jungle Queen. Sono solo 500 pezzi... non fatevela scappareeee ehh”.

Grande entusiasmo da parte dei fan tanto che al momento l’annuncio conta numerosi commenti e più di 240.000 like.