Elettra Lamborghini ha disegnato una collezione di sneakers per AW LAB

Dal 15 dicembre è in vendita una linea di sneaker in edizione limitata. Le scarpe sono caratterizzate da pelle laminata d’argento e da una macro texture leopardata, elemento prediletto della cantante

Elettra Lamborghini ha ideato una linea di sneaker per AW LAB, la “ELETTRA LAMBORGHINI X AW LAB”, in pelle laminata d’argento e con una macro texture leopardata: bianco mat verniciato all over.

Elettra Lamborghini per AW LAB approfondimento Elettra Lamborghini, la foto al tramonto con il marito Afrojack I fan della cantante potranno ritrovare nelle sneakers quel leopardato che è diventato marchio di fabbrica dell'ereditiera e cantante. Un leopardato che Elettra si è anche tatuata in più punti del corpo e che va quindi a caratterizzare le sneaker di AW LAB, le Chuck Taylor platform a stivaletto firmate Converse. I primi 100 pezzi della linea saranno disponibili il 15 dicembre su aw-lab.com e negli store AW LAB di Milano e Barcellona. Altre 500 sneaker arriveranno il 29 dicembre. Non solo: Elettra Lamborghini è anche protagonista del video teaser dedicato alla collaborazione, nel quale balla, twerka e viene presentata come “The Jungle Queen”, la regina della giungla.

“Ho creato questa limited edition pensando ai miei fan e alle persone che sanno essere audaci. Sneaker da portare col jeans e con l’abito da sera, un maxi animalier pazzesco, perché mi rappresenta e non andrà mai fuori moda” ha rivelato l'artista. “La partnership tra AW LAB ed Elettra Lamborghini segna il passo ad una delle più grandi innovazioni nel mondo dello streetwear retail. È la prima volta nella storia che un’artista decide di esprimere la propria creatività su un prodotto come le sneaker legandosi ad un retailer e non ad un unico brand ed avendo assoluta libertà di azione nella scelta del prodotto, delle caratteristiche distintive e delle dinamiche di comunicazione” ha spiegato Domenico Romano, Head of Marketing di AW LAB. Il progetto continuerà con altre limited edition anche nel 2021.

“Volevo reinventare l'iconica scarpa – ha spiegato ancora Elettra in una video intervista pubblicata sul profilo ufficiale di AW LAB – come potete notare ho scelto un look pazzesco, sono partita dal bianco da mettere sempre e in qualsiasi occasione, con i jeans, con la tuta come faccio sempre io o con gli abiti da sera. Quelli sono il top, è la morte sua” ha commentato scherzosamente la cantante.

Elettra Lamborghini, passione animalier approfondimento Elettra Lamborghini e Afrojack sposi, matrimonio sul lago. FOTO Che Elettra fosse un'amante del leopardato si sapeva. Le caratteristiche macchie sono tatuate sul suo gluteo sinistro e sulla spalla sinistra, come si vede chiaramente dalle tante foto postate dalla cantante su Instagram.