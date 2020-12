Kim Kardashian su Twitter: donerò 500 dollari a 1000 persone

Ieri l'influencer ha annunciato di voler donare dei soldi ad alcune persone. “Il 2020 è stato un anno davvero difficile – ha spiegato sui social – voglio diffondere l'amore” Condividi:

Kim Kardashian (FOTO) in versione Babbo Natale. La celebre stella dei reality americani ha deciso infatti di regalare dei soldi a mille persone, per aiutarle in questo difficile momento causato dalla pandemia (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA).

Kim Kardashian, 500 dollari a mille persone approfondimento Kim Kardashian, nuovo look per la modella e moglie di Kanye West La fondatrice di KKW Beauty ha annunciato via social la sua intenzione di donare 500 dollari a mille fortunati. "Hey ragazzi! È il periodo più bello dell'anno – ha scritto Kim su Twitter - So che il 2020 è stato davvero difficile e le persone stanno lottando, preoccupate di come pagheranno l'affitto, metteranno del cibo in tavola o un regalo sotto l'albero per i loro figli. Voglio diffondere l'amore inviando 500 dollari a mille persone” ha spiegato. Kim ha chiesto poi ai fan di rispondere con l'hashtag #KKWHoliday per avere la possibilità di vincere un premio in denaro.

Quanto guadagnano le Kardashian? approfondimento Kourtney Kardashian diventa attrice: sarà nel film He's All That Certamente 500 dollari per mille persone sono un piccolo grande gesto per Kim Kardashian, che come le sue sorelle grazie ai social guadagna moltissimo. Solo nel 2019, Kim ha portato a casa 9,4 milioni di dollari grazie alle sponsorizzazioni su Instagram. Pare che quella che guadagna di più grazie ai social, però, sia Kendall Jenner: la modella si farebbe pagare 560mila dollari (circa 500mila euro) per ogni foto pubblicata sul suo profilo. Nell'ultimo anno, quindi, Kendall avrebbe incassato circa 21 milioni di dollari. Al di là dei social, invece, è Kylie Jenner la più pagata in assoluto. L'imprenditrice 23enne, infatti, è stata eletta da Forbes la celebrità più pagata dell'anno. L'ad di Kylie Cosmetics, infatti, quest’anno ha guadagnato ben 590 milioni di dollari. Stando al report, la maggior parte degli incassi sarebbero il frutto dell’operazione con cui Kylie Jenner ha ceduto il 51% di Kylie Cosmetics alla multinazionale di bellezza Coty. Del resto, già a 21 anni, Kylie Jenner figurava come la miliardaria più giovane al mondo. Nel 2018, infatti, Forbes la inserì nella classifica delle donne più ricche d’America che si sono “fatte da sole”, rivelando che è riuscita a guadagnare 900 milioni di dollari grazie al suo brand di cosmetici.