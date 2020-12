Caro Corpo, cos’è l’approccio Haes

Si chiama Health at every size e vuol dire “in salute a qualsiasi taglia”. Ne parliamo in questo terzo episodio della rubrica di Sky Tg24 dedicata all’accettazione e ai diritti dei corpi

Si chiama HAES e significa in inglese Health at every size, che vuol dire “in salute a qualsiasi taglia”. L’approccio Haes nasce in America negli anni 60 ma viene riportato in auge negli ultimi anni da un network di ricercatori americani, capitanato da Lindo Bacon, che promuovono la salute connessa alla diversità di ogni taglia.

Un valore che può essere molto diverso da un corpo all’altro in base a fattori genetici e non solo.

approfondimento

Grande importanza in questo percorso di salute è data al benessere psichico, componente essenziale per trovare il giusto equilibrio, diverso per ogni corpo. Il movimento Haes sta arrivando anche in Italia, attraverso profili anche molto seguiti su Instagram, di nutrizionisti e psicologi.

Le critiche alla body positivity spesso si fondano su stereotipi: ma l’approccio Haes dice che grasso non è sempre sinonimo di malato così come magro non è sempre sinonimo di salute. Insomma ognuno può trovare il giusto peso bilanciano benessere fisico e psichico. Che poi altro non è che il vecchio detto latino: mens sana in corpore sano.