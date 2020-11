Come si chiamerà la figlia di Chiara Ferragni e Fedez?

La fashion blogger ha ricondiviso un post che mostra il momento della scelta del nome del primogenito, quando Fedez sfogliando il libro dei nomi capitò proprio su Leone

In attesa della nascita della sua seconda figlia, Chiara Ferragni ha deciso di ricondividere tramite stories un video che mostra il momento in cui fu scelto definitivamente il nome Leone per il loro primogenito.

Chiara Ferragni e Fedez, quando fu scelto il nome "Leone" "Stavo guardando i miei vecchi video sul telefono - scrisse Fedez il 2 aprile dello scorso anno su Instagram, a corredo del video - e ho trovato questo! Il giorno del mio compleanno, Chiara era incinta, eravamo insieme a Mika e Manuel Agnelli e stavamo scegliendo il nome di nostro figlio. Il dibattito era aperto fra Gilberto e Leone. Che momento incredibile".

Fedez rivelò poi altri dettagli di quel momento durante una diretta insieme a Chiara. “Il nome Leone non mi piaceva, ma il giorno del mio compleanno insieme a Mika e Manuel Agnelli ho aperto a caso il libro dei nomi ed è uscito proprio Leone”. “Era proprio destino” commentò sua moglie, da sempre convinta di volerlo chiamare Leone. “Sin dalla mia infanzia, Il Re Leone è stato uno dei miei film preferiti. Il nome mi piaceva molto, ancora di più la variante Leo. Inoltre, pochi giorni prima di incontrare Federico, mi ero fatta tatuare due leoni, simbolo della famiglia. Credo fosse tutto scritto nel destino”.

Chiara Ferragni e Fedez in attesa della prima figlia Intanto i fan iniziano a fare ipotesi sul nome della secondogenita della coppia, anche se né Fedez né Chiara hanno lasciato trapelare nulla. Sicuramente l'annuncio del nome della bambina verrà dato via social, visto che i due stanno condividendo ogni momento con i loro fan. Nei giorni scorsi l'influencer ha pubblicato una foto per far sapere a tutti di essere entrata nel quinto mese.