La cantante, membro della giuria di “All together now”, si commuove commentando la storia di una concorrente. E poi lancia un messaggio al suo ex

La prima puntata di “All together now”, su Canale 5, è stata una serata piena di emozioni per Anna Tatangelo. La cantante è tra i membri della giuria speciale del programma insieme a Rita Pavone, J-Ax e Francesco Renga. Dopo l'esibizione di una concorrente, l'artista di Sora si è commossa ripensando ai sacrifici fatti dai suoi genitori.

Anna Tatangelo si commuove a “All together now” approfondimento Anna Tatangelo chiama Gemitaiz...ecco Fra me e te Una delle concorrenti dello show, Beatrice Baldaccini, ha raccontato di voler vincere per poter portare in viaggio sua mamma alla quale deve tanto anche perché hanno affrontato insieme un grande dolore. “Ho 29 anni e abito a Milano da 10 anni. Ho un compagno e il nostro progetto è quello di comprare casa. Ma siccome anche lui è un music performer, il mutuo chi te lo dà? Voglio vincere perché quei soldi mi servono, per comprare la casa e per portare mia madre a Machu Picchu che è un suo grandissimo sogno. Perché innanzitutto lei ha fatto in modo che i miei sogni si realizzassero e poi perché abbiamo vissuto un male insieme. Parlo di noi perché lo abbiamo vissuto insieme, oltre che viverlo in prima persona”. Dopo aver ascoltato la sua storia è arrivato il commento di Anna Tatangelo. “Mi emoziona. In due troverete sicuramente una soluzione per prendere un appartamento, i progetti quando si è in due nella maggior parte dei casi riescono. Ma è bello ripagare un genitore dei suoi sacrifici” ha detto Anna visibilmente commossa, senza più riuscire ad andare avanti. La conduttrice Michelle Hunziker è allora intervenuta prontamente: “Lo so che Anna è molto emozionata in questo momento, adesso non entriamo nei dettagli ma questa storia ti ha davvero emozionato”.

Anna Tatangelo e la frecciatina a Gigi D'Alessio Durante la serata si sono poi esibiti Gli Amabili, un duo formato da una coppia che si è conosciuta sui social e poi sposata. I due hanno cantato “You’re the one that I want”. “Vi si ama ragazzi! – ha commentato poi Anna Tatangelo – Voglio premiare il messaggio che lanciate, perché la musica fa tanto sia a livello di amore, sia per quanto riguarda il fatto di ricominciare dopo un’esperienza così forte”. E poi è arrivata la frecciatina all'ex compagno, Gigi D'Alessio: “Vi auguro di continuare nella musica insieme, non come nel mio caso. L’amore per la musica l’ho vissuto anche io in casa ed è una cosa bellissima!”. Michelle Hunziker l'ha interrotta commentando: “Eh Allora”.