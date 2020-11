Addio Gigi Proietti, Veltroni: "Un intellettuale colto e semplice"

IL RICORDO DI WALTER VELTRONI

Gigi Proietti, Flavio Insinna: "Sarò sempre il suo allievo"

"Gigi era un uomo colto, aveva letto e studiato, pensato e scritto, ha cercato per la vita di coniugare qualità e pubblico, non accettava che le cose belle fossero riservate solo a chi, spesso per ragione di classe, aveva gli strumenti per decodificarle. Era un intellettuale popolare, colto e semplice". "L'Italia con gli occhi smarriti di quest'anno livoroso ha pensato che la morte di Gigi fosse troppo, che qualcuno chissà dove si accanisse con un eccesso di perfidia a sfilarci le persone che ci regalano i momenti più belli della vita: un sorriso o un pensiero", ha detto l'ex sindaco di Roma.