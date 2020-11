Gigi Proietti, Flavio Insinna: "Sarò sempre il suo allievo"

Un lungo, lunghissimo, commosso applauso di 5 minuti ha salutato l'ultima entrata in scena di Gigi Proietti al "suo" Globe Theatre, il teatro elisabettiano che ha creato e guidato per 17 anni nel cuore di Villa Borghese a Roma e che ora porterà il suo nome.

Proprio Flavio Insinna ai microfoni di Sky Tg24 ha ricordato di come sia stato doppiamente fortunato ad avere incontrato Gigi Proietti: prima da spettatore e poi da allievo. “Sarò sempre suo allievo, ha detto, e per questo l'ho sempre chiamato Maestro, fino all'ultima volta che ci siamo incontrati. Lui sorrideva e mi diceva di chiamarlo solamente Gigi".

E ancora: “Ci ha insegnato delle cose che puoi usare anche nella vita: come l'importanza di giocare e studiare per giocare bene. Se ci riesci riesci, se non ti accontenti rimanendo pieno di entusiasmo e curiosità la tua vita sarà più bella“.

