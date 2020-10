Teatro San Carlo di Napoli, 12 positivi al Covid

Tamponi per gli altri 300 dipendenti e impianto chiuso per sanificazione. Il sovrintendente: "Speriamo di ripartire il 25 novembre"

Almeno dodici dipendenti del teatro San Carlo di Napoli sono risultati positivi al Covid-19: tra loro orchestrali, coristi, corpo di ballo e impiegati amministrativi. Lo ha reso noto in un'intervista al Mattino il sovrintendente al Massimo partenopeo Stephane Lissner: i positivi sono tutti in quarantena, mentre per tutti gli altri 300 dipendenti è stato disposto il tampone ed è stata decisa la chiusura del teatro per una decina di giorni.