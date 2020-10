Teatro alla Scala, 21 musicisti positivi al Covid. Uno in ospedale

approfondimento

Covid: focolaio al Teatro alla Scala, coro e fiati in quarantena

Oggi il sovrintendente Dominique Meyer ha incontrato i sindacati per fare il punto della situazione e tornare sui protocolli realizzati insieme al professor Giuliano Rizzardini, responsabile del dipartimento Malattie Infettive dell'Ospedale Sacco: il coro e i fiati sono gli unici membri dell'orchestra che, per ovvi motivi, non possono lavorare con la mascherina. In attesa dei tamponi e dei ristori annunciati domenica scorsa dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte per il settore dello spettacolo, la Scala sta continuando a lavorare alacremente per la “Lucia di Lammermoor” del 7 dicembre, una “prima” quasi certamente senza spettatori in sala ma comunque in mondovisione grazie alla diretta televisiva.