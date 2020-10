"Upcycled by Miu Miu", la seconda vita degli abiti vintage

Upcycled by Miu Miu è una collezione esclusiva e del tutto speciale di pezzi vintage, riciclati, che debutta con le attrici Chen Ran ed Elisa Visari nell'ambito dei Green Carpet Fashion Awards (Tra i premiati l'attrice Zendaya), promossi da Eco-Age in collaborazione con Camera Nazionale della Moda Italiana, in questa edizione per la prima volta digitali e trasmessi in diretta in tutto il mondo. Disponibile in alcune boutique del marchio per il periodo natalizio di quest'anno, Upcycled by Miu Miu è una selezione di modelli costruiti su preziosi capi d'epoca non firmati, risalenti al periodo tra gli anni Trenta e gli anni Settanta, rinvenuti e accuratamente scelti in negozi e mercatini di abbigliamento vintage di tutto il mondo. Un progetto unico presentato durante i Green Carpet Fashion Awards (scopri l’edizione straordinaria di quest’anno in esclusiva su Sky) che propone abiti unici, e in cui spicca, oltre alla creatività, il valore aggiunto del riciclo e della sostenibilità.