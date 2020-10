Green Carpet Fashion Awards, tra i premiati l'attrice Zendaya

Arriva sabato 10 ottobre, in esclusiva su Sky e NOW TV , l’innovativa edizione del 2020 dei Green Carpet Fashion Awards ( GCFAs ), l’evento organizzato dalla Camera Nazionale della Moda Italiana (CNMI), in collaborazione con Eco-Age e con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di ICE Agenzia

L’edizione straordinaria di quest’anno sarà incentrata sui temi della rinascita e della solidarietà necessari alla nostra società per un futuro all’insegna della giustizia ambientale e sociale, partendo dall’Italia.

I rivoluzionari Green Carpet Fashion Awards, diretti dal candidato ai Grammy Awards® Giorgio Testi e prodotti dalla Pulse Film, vincitrice di un Emmy Award®, con la produzione esecutiva a cura di Tendercapital Productions, utilizzeranno effetti speciali e realtà aumentata grazie a Northhouse Studio, con le grandi celebrities e gli opinion leader internazionali che appariranno attraverso la telepresenza olografica, per gentile concessione di ARHT Media.

Il momento narrativo più potente di un evento, il red carpet, è stato completamente reinventato per l’occasione con il lancio del primo green carpet digitale al mondo. Le celebrities che parteciperanno al green carpet digitale condivideranno il loro guardaroba mettendo in mostra capi e look preziosi ed esclusivi, con un appello all’azione che incentivi tutti ad assumere un ruolo attivo nella moda sostenibile.

I Green Carpet Fashion Awards verranno trasmessi su Sky – media company impegnata a diventare Net Zero Carbon entro il 2030. Gli Awards saranno in onda sabato 10 ottobre in tutti i territori europei in cui Sky è disponibile. In Italia, in particolare, andranno alle 23.20 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW TV.

Verranno inoltre trasmessi da altri partner negli Stati Uniti e in Asia, inclusa l’anteprima mondiale su YouTube, così come durante la Shanghai Fashion Week dove si terrà un evento speciale, in collaborazione con il partner cinese APAX, per celebrare il 50° anniversario del rapporto tra Italia e Cina.

Quest’anno i Premi saranno cinque: l’iconica statuetta Chopard, prodotta in oro etico, sarà consegnata a cinque destinatari segnando l’inizio di una nuova era. L’attrice Zendaya, vincitrice di un Emmy Award, sarà premiata con il GCFA Visionary Award di quest’anno. Il GCFA Visionary Award riconosce i pionieri del settore in prima linea nella moda ma capaci anche di aprire la strada su temi importanti come sostenibilità, uguaglianza e diversità. La vincitrice dell'edizione di quest'anno si è impegnata non solo per aumentare inclusività e diversità nella moda, ma anche per fare personalmente la differenza, usando la sua forza come attrice e come creativa per dare voce a chi altrimenti non sarebbe in grado di mettere in mostra il proprio talento. Durante la serata, verrà trasmesso un intervento del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte.